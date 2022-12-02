Минобороны РФ и «Роскосмос» заключили сделку на один рубль

Минобороны РФ купило у госкорпорации «Роскосмос» 74% акций авиакомпании «Космос» за 1 рубль. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Андрей Панкратов.

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«Специальный летный отряд Минобороны приобрел у „Роскосмоса“ 74% акций авиакомпании „Космос“ за 1 рубль. Продажу авиакомпании в „Роскосмосе“ объяснили снижением загрузки перевозчика со стороны предприятий отрасли из-за „внешнеэкономических факторов“», — пишет РБК со ссылкой на Панкратова.

Издание отмечает, что информацию подтвердили в пресс-службе «Роскосмоса». Минобороны РФ также перешли долги авиакомпании.

Представитель «Роскосмоса» сообщил, что для загрузки «Космоса» создали «проект коллаборации» с летным отрядом Минобороны, который позволяет удовлетворить потребности ракетно-космической отрасли Минобороны. Такой переход даст возможность для обновления флота, пишет РБК.