Авиастроительный гигант решил отказаться от российского титана

Компания Airbus намерена перестать использовать российский титан в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам генерального директора Airbus Defence and Space Михаэля Шолльхорна, компания находится «в процессе отделения от России в вопросе титана». Он отметил, что сейчас Airbus все еще закупает определенный процент российского титана, но руководство находится «на пути к независимости от него».

Шолльхорн подчеркнул, что компании удалось полностью исключить использование титана российского происхождения при производстве военных самолетов. При этом, по его словам, компании нужно время для того, чтобы заместить сырье из России в гражданском секторе.

Агентство отметило наращивание концерном закупок титана в США и Японии. Подчеркивается, что на сертификацию новых поставщиков металла могут потребоваться годы в связи со строгими стандартами аэрокосмической отрасли.

В Airbus весной информировали о поиске альтернативных российским источников получения титана для своего производства.