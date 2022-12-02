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56 минут назад

Иностранные компании запретили «дочкам» платить налоги в России

Мария Иванова

Эксперты консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ) рассказали, что иностранным компаниям трудно закрывать филиалы в России, в том числе в связи с запретом головных офисов на уплату налогов в РФ. Об этом сообщает РБК.

Иностранные компании запретили «дочкам» платить налоги в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам консультантов, множество иностранных филиалов находятся в подвешенном состоянии с начала марта.

Одна из проблем - требования зарубежных головных офисов не платить налоги в российский бюджет. При этом с действующих юрлиц в РФ эта обязанность не снимается и за неуплату налогов их руководителям грозит наказание вплоть до уголовного.

Один из случаев затянувшейся ликвидации длится несколько месяцев из-за выездной налоговой проверки. Партнер ДРТ, глава группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков отметил, что ликвидирующихся филиалов иностранных компаний много, а налоговики заинтересованы в том, чтобы перед уходом они доплатили налоги.

На фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также заморозили работу в Белоруссии).

Работу в стране, в частности, прекратили Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks.

По оценке японских аналитиков Teikoku Databank, первое место по уходу бизнеса из РФ занимает Норвегия (российский рынок покинули 56 процентов компаний), на втором месте - Великобритания с 47 процентами.

Сами японцы находятся на предпоследнем месте по показателям покинувшего РФ бизнеса. Перед Японией расположилась Франция (13 процентов ушедших из РФ компаний), а на последнем месте - Италия (пять процентов).

Компании,Starbucks,Ford,Ikea,
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