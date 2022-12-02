Минобороны купило авиакомпанию у «Роскосмоса» за 1 рубль

«Роскосмос» передал 74% акций авиакомпании «Космос» специальному летнему отряду Минобороны. Речь идет о сумме сделки в размере 1 руб., заявил гендиректор перевозчика Андрей Панкратов, передает РБК.
Информация была подтверждена в пресс-службе «Роскосмоса». Госкорпорация теперь владеет 26% авиакомпании.
Отмечается, что сделку удалось заключить в первом полугодии – тогда главой «Роскосмоса» был Дмитрий Рогозин. Задолженность компании также перешла военному ведомству. При этом о ее размере информации нет.
Благодаря сделке парк самолетов «Космоса» обновится, уточняется в публикации.
Подчеркивается, что компания «Космос» намерена продолжить пассажирские перевозки в Арктике, в том числе из Архангельска на архипелаг Новая Земля.