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1 час назад

Минобороны купило авиакомпанию у «Роскосмоса» за 1 рубль

Лера Букина

«Роскосмос» передал 74% акций авиакомпании «Космос» специальному летнему отряду Минобороны. Речь идет о сумме сделки в размере 1 руб., заявил гендиректор перевозчика Андрей Панкратов, передает РБК.

Минобороны купило авиакомпанию у «Роскосмоса» за 1 рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация была подтверждена в пресс-службе «Роскосмоса». Госкорпорация теперь владеет 26% авиакомпании.

Отмечается, что сделку удалось заключить в первом полугодии – тогда главой «Роскосмоса» был Дмитрий Рогозин. Задолженность компании также перешла военному ведомству. При этом о ее размере информации нет.

Благодаря сделке парк самолетов «Космоса» обновится, уточняется в публикации.

Подчеркивается, что компания «Космос» намерена продолжить пассажирские перевозки в Арктике, в том числе из Архангельска на архипелаг Новая Земля.

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