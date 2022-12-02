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34 минуты назад

Песков прокомментировал иск Uniper против "Газпром экспорт"

Москва24иещё 4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал иск германского энергетического концерна Uniper против российской компании "Газпром экспорт". Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле отреагировали на иск немецкой Uniper к «Газпрому»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, "Газпром" будет всеми доступными средствами отстаивать свои интересы.

"Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", – сказал представитель Кремля.

Ранее компания Uniper подала в международный арбитраж на "Газпром экспорт" с целью получения компенсации в размере 11,6 миллиарда евро в связи с недопоставкой газа в 2022 году.

Уточнялось, что Uniper понесла дополнительные убытки в процессе выполнения своих обязательств по поставкам топлива клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.

В свою очередь, в компании "Газпром экспорт" не увидели нарушения контрактов с немецкой Uniper.

Компании,Дмитрий Песков,Газпром,
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