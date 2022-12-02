В Кремле отреагировали на иск немецкой Uniper к «Газпрому»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал иск германского энергетического концерна Uniper против российской компании "Газпром экспорт". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, "Газпром" будет всеми доступными средствами отстаивать свои интересы.

"Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", – сказал представитель Кремля.

Ранее компания Uniper подала в международный арбитраж на "Газпром экспорт" с целью получения компенсации в размере 11,6 миллиарда евро в связи с недопоставкой газа в 2022 году.

Уточнялось, что Uniper понесла дополнительные убытки в процессе выполнения своих обязательств по поставкам топлива клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.