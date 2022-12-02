Итальянцам явно довольно тяжело далось это решение. И не факт, что они смогут наладить рентабельную работу этого НПЗ без "Лукойла". Выгода этого предприятия была в том, что "Лукойл" создал вертикальную интеграцию: компания добывает нефть, доставляет ее на свой же НПЗ, там ее перерабатывает, а затем реализует нефтепродукты на итальянском рынке. За счет того, что все это по сути происходит внутри одного холдинга, это становится выгодным.



Если предприятие переходит другому собственнику, и к тому же туда будет нельзя поставлять российскую нефть, исходя из эмбарго, которое заработает 5 декабря, то получается, что у вас двойные проблемы, двойное ухудшение экономики этого проекта. Разрывается цепочка, когда вы торгуете внутри холдинга, а сырье в любом случае становится более дорогим, потому что вести его нужно издалека, логистика становится дороже. Поэтому вопрос в том, будет ли выгодно использовать этот НПЗ.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ