Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал согласование властями Италии решения о национализации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, который принадлежит российской компании "Лукойл".
Специалист отметил, что в настоящее время мировой рынок топлива перестраивается.
"Если поставки из России запрещены, то страна переходит на азиатский рынок. Например, увеличиваются поставки в Индию. При этом их увеличивают не только для внутреннего рынка страны. Индия берет нефть, перерабатывает ее, а затем везет обратно в Европу. Получается, что многие европейские НПЗ в случае увеличения таких схем просто станут невостребованными. И здесь возникают вопросы: чем Италия будет загружать НПЗ на Сицилии, нужен ли он будет в полной мере, какой будет экономика проекта?" - заявил Юшков.
Решение властей Италии согласовать национализацию предприятия специалист назвал "неприятным" для "Лукойла".
"Компания вкладывалась в НПЗ: покупала его, модернизировала, налаживала цепочку поставок. А теперь его просто отбирают, никаких выплат за национализацию, по крайней мере сейчас, не обещают, по сути дела компанию просто обворовывают.
Посмотрим, как все это будет выстроено с точки зрения оформления. Это будет временное управление на какой-то период? Потому что в Италии говорили, что могут ввести временное управление на год, а права собственности "Лукойл" лишать не будут. Если стороны договорятся об этом, и компании через год реально вернут этот актив, то это будет меньшее из зол. Если "Лукойлу" ничего не вернут, отнимут актив без какой-либо компенсации - это будет наиболее негативный для компании вариант", — подчеркнул аналитик.
Он также усомнился в том, что европейцы в среднесрочной перспективе снимут санкции в виде запрета на импорт нефти из России морским транспортом, вступающие в силу в начале декабря.
"Поэтому в любом случае этот актив становится для "Лукойла" менее привлекательным, чем был раньше. Потому что раньше его смысл заключался именно в том, что "Лукойл" поставлял на НПЗ свою нефть, там перерабатывал, а затем реализовывал нефтепродукты. И даже если бы компания сохранила управление над заводом, то получается, что ей с начала декабря пришлось бы искать на рынке какую-то другую нефть, не из России. Да, "Лукойл" добывает нефть в Ираке, но это опять же была бы менее рентабельная схема работы", — рассказал эксперт.
Ранее совет министров Италии одобрил постановление о мерах по защите стратегических предприятий. К ним относят НПЗ ISAB на острове Сицилия, принадлежащий "Лукойлу". Согласно плану, предприятие передадут под временное спецуправление государства. Власти гарантировали непрерывность работы завода, на котором занято около 10 тысяч человек.
Завод "Лукойла" в Италии перерабатывает российскую нефть Urals, но с 5 декабря Евросоюз должен прекратить импорт этого топлива из России.