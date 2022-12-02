Ozon прокомментировал проблемы с доставкой

Сроки доставки в период распродаж могут быть дольше обычного. Таким образом в Ozon ответили «Ленте.ру» на соответствующие жалобы пользователей.

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Ранее сообщалось, что клиенты маркетплейса стали массово жаловаться на проблемы с доставкой и логистические сбои, начавшиеся в 20-х числах ноября. В частности, пользователи рассказывали о неоднократном переносе даты доставки и рассылке уведомлений о получении товара, которые не соответствовали действительности.

В Ozon проблемы с доставкой объяснили ажиотажным спросом и большой нагрузкой на логистику в период распродаж.

«Это нормально в период высокого сезона в онлайн-коммерции, если сроки доставки становятся больше обычного. При этом мы всегда информируем клиентов, если по каким-то причинам заказ задерживается», — отметили в пресс-службе маркетплейса.

Остальные жалобы клиентов в Ozon опровергли, заявив, что статусы заказов отображаются корректно. При этом там сообщили, что подобного рода нарушение фиксировали кратковременно во время акции «11.11».

«Мы сразу же стали предупреждать клиентов о доставке в пункт выдачи по СМС. Таким образом, даже при некорректном отображении статуса в этот день проблем с получением заказов не было», — подчеркнули в пресс-службе маркетплейсе.