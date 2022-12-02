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2 часа назад

Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" из-за остановки прокачки по "Дружбе"

ТАСС

Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" из-за остановки прокачки нефти по "Дружбе" в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня состоялось решение суда, "Роснефти" отказано в иске в полном объеме. Мы удовлетворены решением суда", - сказал он.

"Роснефть" хотела взыскать с "Транснефти" убытки в размере 3,36 млрд рублей, $120,8 млн, €47,6 тыс., £5,52 тыс., 73,9 млн польских злотых в связи с остановкой прокачки нефти по "Дружбе" в 2019 году.

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