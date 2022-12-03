Молдавия начала диверсифицировать газовый импорт

Молдавская компания «Энергоком» впервые произвела тестовую закупку 4,3 млн куб. м. газа из Трансбалканского трубопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В госкомпании пояснили, что закупили газ в Средиземноморье с тем, чтобы диверсифицировать поставки натурального газа и обеспечить энергобезопасность страны.
Кроме того, уточнили в пресс-службе, требовалось протестировать возможность реверсных поставок голубого топлива.
Напомним, что газопровод проходит по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции. Ранее он использовался для поставок российского энергоресурса на Балканы.