Молдавия начала диверсифицировать газовый импорт

Молдавская компания «Энергоком» впервые произвела тестовую закупку 4,3 млн куб. м. газа из Трансбалканского трубопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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В госкомпании пояснили, что закупили газ в Средиземноморье с тем, чтобы диверсифицировать поставки натурального газа и обеспечить энергобезопасность страны.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, требовалось протестировать возможность реверсных поставок голубого топлива.