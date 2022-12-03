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1 час назад

Молдавия начала импорт газа из Трансбалканского газопровода

Илья Родин

Молдавская компания «Энергоком» впервые произвела тестовую закупку 4,3 млн куб. м. газа из Трансбалканского трубопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Молдавия начала диверсифицировать газовый импорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В госкомпании пояснили, что закупили газ в Средиземноморье с тем, чтобы диверсифицировать поставки натурального газа и обеспечить энергобезопасность страны.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, требовалось протестировать возможность реверсных поставок голубого топлива.

Страна ЕС сократила импорт российского газа на 99%

Напомним, что газопровод проходит по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции. Ранее он использовался для поставок российского энергоресурса на Балканы.

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