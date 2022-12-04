WSJ: Apple ускорила реализацию планов переноса производства из Китая

Компания Apple в последние недели ускорила реализацию планов по переносу части производства из Китая. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, представители компании обращаются к поставщикам с требованием "более активно готовиться к тому, что сборка продукции Apple будет осуществляться в других странах Азии, в том числе в Индии и во Вьетнаме". Кроме того, в компании надеются "снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с [компанией] Foxconn". Как указывает издание, к такому решению руководство Apple подтолкнули протесты в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), где располагается один из заводов по производству смартфонов iPhone.

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Источники издания утверждают, что Apple "больше не чувствует себя комфортно" в ситуации, когда значительная часть ее производства расположена в одном месте. На этом фоне в компании рассчитывают, помимо прочего, увеличить число сборщиков ее продукции. На эту роль рассматриваются в том числе и китайские компании, среди которых Luxshare и Wingtech.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на аналитиков крупнейшего швейцарского банка UBS, что производство смартфонов серии iPhone 14 в текущем году может сократиться на 16 млн единиц на фоне введения карантинных мер в городе Чжэнчжоу. Таким образом, прогнозируют аналитики, производство iPhone сократится на 20% по сравнению с 2021 годом.

В Китае с начала пандемии действуют строгие профилактические правила в рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу, включающей локдауны, массовое тестирование и обязательный карантин после прилета в страну. При этом в последнее время наблюдается тенденция к ослаблению соответствующих ограничений.