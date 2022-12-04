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2 часа назад

РБК: в России продолжили производить Coca-Cola вопреки санкциям

Ura.Ru

На полках в московских магазинах покупатели обнаружили бутылки фирмы Coca-Cola, которая ранее заявляла о своем уходе с российского рынка. Об этом сообщило российское СМИ.

В России продолжили производить Coca-Cola вопреки санкциям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Двухлитровые бутылки с похожей на оригинальною этикетку Coca-Cola, выпущенные 5 октября и 3 ноября 2022 года, были обнаружены в двух магазинах сети „Светофор“. Покупатели увидели их в магазинах „Светофор“ на Варшавском шоссе и проезде Черепановых на севере Москвы», — пишет РБК.

Агентство уточняет, что все опознавательные признаки газировки соответствуют оригинальной продукции. Адрес производства совпадает с адресом завода, на котором раньше производилась продукция после официального заявления об уходе компании из России.

Вучич пообещал не допустить обхода санкций против России

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого многие западные компании приняли решение об уходе с российского рынка. 8 марта компания Coca-Cola заявила о своем уходе. В ответ на это Подмосковный завод начал поставки собственной Coca-Cola и Fanta. Летом тюменские бизнесмены рассказали, о том, что продукцию Coca-Cola можно закупать в Казахстане. В масштабах страны такой обход санкций называется параллельным импортом.

Компании,Владимир Путин,Coca-Cola,
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