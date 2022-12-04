Иран заинтересовали российские вагоны для метрополитена

В Иране заявили, что заинтересованы в поставках российских вагонов для метрополитена. Не исключено, что страны наладят сотрудничество по их производству. Об этом заявил советник губернатора провинции Фарс Мойтаба Биназаде, передает РИА Новости.

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В интервью Биназаде спросили, может ли Иран закупать у России вагоны для метрополитена Шираза.

«Да, это точно. Может даже что-то большее. Экспортеры могли бы приехать в Иран и основать компании по передаче технологий», - ответил советник.

По его словам, это привело бы к созданию инфраструктуры, которая «станет первым шагом к долгосрочному сотрудничеству». Российские компании могли бы стать партнерами в проекте по расширению метрополитена в Ширазе, «независимо от ситуации, особенно политической ситуации».

«На самом деле это будет лучшей альтернативой из тех, что сейчас есть», — добавил Биназаде.