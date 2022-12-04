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2 часа назад

Иран заинтересовали российские вагоны для метрополитена

Майк Габриелян

В Иране заявили, что заинтересованы в поставках российских вагонов для метрополитена. Не исключено, что страны наладят сотрудничество по их производству. Об этом заявил советник губернатора провинции Фарс Мойтаба Биназаде, передает РИА Новости.

Иран заинтересовали российские вагоны для метрополитена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью Биназаде спросили, может ли Иран закупать у России вагоны для метрополитена Шираза.

«Да, это точно. Может даже что-то большее. Экспортеры могли бы приехать в Иран и основать компании по передаче технологий», - ответил советник.

По его словам, это привело бы к созданию инфраструктуры, которая «станет первым шагом к долгосрочному сотрудничеству». Российские компании могли бы стать партнерами в проекте по расширению метрополитена в Ширазе, «независимо от ситуации, особенно политической ситуации».

«На самом деле это будет лучшей альтернативой из тех, что сейчас есть», — добавил Биназаде.

Ранее стало известно, как Иран может помочь России в условиях санкций.

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