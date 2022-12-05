Оператор связи "Мегафон" продал свою долю в "Связном", об этом сообщил гендиректор оператора Хачатур Помбухчан в интервью изданию РБК.
"Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", - заявил гендиректор, добавив, что последние несколько лет "Мегафон" активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, которая удовлетворяет все интересы компании в этом направлении.
Он также отметил изданию, что решение связно с тем, что ретейлер не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, а фокус на эту компанию отнимает лишнее время и ресурсы оператора. Однако "Мегафон" сохранил коммерческие и партнерские контакты со "Связным".
Сеть "Связной" имеет более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. российских городов. По итогам 2021 года выручка компании составила 105,4 млрд рублей, а чистая прибыль - 15,2 млн рублей, отмечает издание.
"Мегафон" ведет свою историю с 17 июня 1993 года, когда в Санкт-Петербурге была зарегистрирована компания ЗАО "Северо-Западный GSM".