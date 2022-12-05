«Мегафон» продал свою долю в «Связном»

"Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", - заявил гендиректор, добавив, что последние несколько лет "Мегафон" активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, которая удовлетворяет все интересы компании в этом направлении.