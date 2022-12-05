Алексей Кудрин заявил, что переходит в компанию «Яндекс». Там он будет работать советником по корпоративному развитию. Соответствующее объявление Кудрин сделал в своем официальном Telegram-канале.

«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию», - отметил он.

Кудрин уточнил, что вместе с менеджментом будет заниматься разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Она позволит обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные, указал он.

Также Кудрин назвал помощь в сохранении уникальной управленческой и технологической культуры Яндекса одной из главных задач.

Ранее Кудрин объявил, что уходит с поста главы Счетной палаты. Он указал на планы сфокусироваться на крупных проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей. Перед этим Советом Федерации было получено представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.

О том, что Кудрин собирается начать работать в IT-компании «Яндекс», сообщали СМИ.