Алексей Кудрин заявил, что переходит в компанию «Яндекс». Там он будет работать советником по корпоративному развитию. Соответствующее объявление Кудрин сделал в своем официальном Telegram-канале.
«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию», - отметил он.
Кудрин уточнил, что вместе с менеджментом будет заниматься разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Она позволит обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные, указал он.
Также Кудрин назвал помощь в сохранении уникальной управленческой и технологической культуры Яндекса одной из главных задач.
Ранее Кудрин объявил, что уходит с поста главы Счетной палаты. Он указал на планы сфокусироваться на крупных проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей. Перед этим Советом Федерации было получено представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.
О том, что Кудрин собирается начать работать в IT-компании «Яндекс», сообщали СМИ.
Должность председателя Счетной палаты Кудрин занял в 2018 году. С 2016 по 2018 год он был главой Центра стратегических разработок. В период с 2000 года по 2011 год Кудрин являлся министром финансов России.