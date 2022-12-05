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3 часа назад

АСВ объявило о досрочном погашении долга по кредиту ЦБ

Лера Букина

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила о досрочном погашении задолженности перед Банком России по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

АСВ объявило о досрочном погашении долга по кредиту ЦБ
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что 2 декабря был выплачен последний транш в размере 24,01 млрд рублей. Всего агентством было выплачено 880,4 млрд рублей. Из них 842 млрд рублей пошли в счет погашения основной суммы долга, а 38,4 млрд рублей являются выплатами процентов за пользование кредитом.

Также подчеркивается, что 240,4 млрд рублей перечислили в 2022 году (227 млрд рублей - в счет погашения основной суммы долга, 13,4 млрд рублей - в счет погашения процентов).

Ранее сообщалось, что, по данным Счетной палаты, на 1 октября текущего года внешний госдолг России снизился на 5,2% в сравнении с его объемом на 1 января, до $56,59 млрд. В переводе на рубли государственный внешний долг стал меньше с начала года на 1 186 319,1 млн рублей, или на 26,7%, и достиг уровня в 3 249 100,8 млн рублей.

Компании,Банк России,Агентство по страхованию вкладов,Счетная палата,
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