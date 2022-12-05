Газпромбанк запустил переводы в юанях для юридических и физических лиц, следует из информации, размещенной на сайте банка.

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Так, согласно материалам кредитной организации, комиссия при переводе составит 3% от суммы платежа (минимум - 3 тыс. рублей, максимум - 15 тыс. рублей). Для клиентов сегментов VIP и Private banking комиссия составит 1% от суммы, однако минимальное и максимальное значения сумм те же.

В кол-центре банка ТАСС сообщили, что переводы в юанях доступны на счета физических и юридических лиц, открытых как в РФ, так и за рубежом. Там также добавили, что совершить платеж можно только через офис банка.

Согласно информации Газпромбанка, он имеет корреспондентские счета в юанях Bank of China в Москве и Шанхае.