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2 часа назад

Газпромбанк запустил переводы в юанях

ТАСС

Газпромбанк запустил переводы в юанях для юридических и физических лиц, следует из информации, размещенной на сайте банка.

Газпромбанк запустил переводы в юанях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, согласно материалам кредитной организации, комиссия при переводе составит 3% от суммы платежа (минимум - 3 тыс. рублей, максимум - 15 тыс. рублей). Для клиентов сегментов VIP и Private banking комиссия составит 1% от суммы, однако минимальное и максимальное значения сумм те же.

В кол-центре банка ТАСС сообщили, что переводы в юанях доступны на счета физических и юридических лиц, открытых как в РФ, так и за рубежом. Там также добавили, что совершить платеж можно только через офис банка.

Согласно информации Газпромбанка, он имеет корреспондентские счета в юанях Bank of China в Москве и Шанхае.

Ранее БКС банк ограничил SWIFT-переводы в юанях для физлиц из-за ограничений со стороны банка-корреспондента, теперь совершить перевод через БКС банк можно либо самому себе, либо для оплаты учебы или медицинских услуг при наличии договора.

Компании,БКС Банк,Газпромбанк,
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