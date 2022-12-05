Газпромбанк запустил переводы в юанях для юридических и физических лиц, следует из информации, размещенной на сайте банка.
Так, согласно материалам кредитной организации, комиссия при переводе составит 3% от суммы платежа (минимум - 3 тыс. рублей, максимум - 15 тыс. рублей). Для клиентов сегментов VIP и Private banking комиссия составит 1% от суммы, однако минимальное и максимальное значения сумм те же.
В кол-центре банка ТАСС сообщили, что переводы в юанях доступны на счета физических и юридических лиц, открытых как в РФ, так и за рубежом. Там также добавили, что совершить платеж можно только через офис банка.
Согласно информации Газпромбанка, он имеет корреспондентские счета в юанях Bank of China в Москве и Шанхае.
Ранее БКС банк ограничил SWIFT-переводы в юанях для физлиц из-за ограничений со стороны банка-корреспондента, теперь совершить перевод через БКС банк можно либо самому себе, либо для оплаты учебы или медицинских услуг при наличии договора.