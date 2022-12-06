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3 часа назад

Трудовой совет США обвинил Apple в нарушении закона

Ferra.ruиещё 3

Подразделение Национального управления по трудовым отношениям США в Атланте заявило, что Apple нарушила закон, не позволяя собираться профсоюзам сотрудников магазинов.

Трудовой совет США обвинил Apple в нарушении закона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Магазин Apple в Атланте первым подал заявку на профсоюзные выборы ещё в апреле. К маю организация Communications Workers of America (CWA) обвинила компанию в «недобросовестной трудовой практике». Говорят, что Apple проводила так называемые «закрытые собрания», когда боссы требовали сотрудников приходить и слушать о недопустимости профсоюзов. В результате компания отклонила заявку сотрудников.

Теперь сотрудников Apple поддержал один из регуляторов. Если компания будет признана виновной, от неё могут потребовать изменить свою политику.

Компании,Apple,
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