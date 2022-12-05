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1 час назад

«Черкизово» приобрело «Русское зерно» за 6,37 миллиарда рублей

Елена Прошина

Согласно материалам «Российского аукционного дома», ООО «АПК Михайловский», которое входит в группу «Черкизово», приобрело шесть предприятий группы компаний «Русское зерно». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Черкизово» приобрело «Русское зерно» за 6,37 миллиарда рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Победителем аукциона признан участник с аукционной карточкой "2" – общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский". Цена приобретения – 6,37 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

На аукционе было выставлено 100% уставного капитала торгового дома «Турбаслинский бройлер», а также ООО «Башкирское зерно» и «Башкирское зерно+», ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», а также акции и права требования АО «Турбаслинские бройлеры» и АО «Птицефабрика Башкирская».

Группа «Черкизово» является одним из лидеров на рынке куриного мяса, а также индейки, свинины, продуктов мясопереработки и комбикормов.

Ранее птицефабрика из Брянска получила разрешение на экспорт курятины в Иран.

Компании,Черкизово,
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