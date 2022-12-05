Немецкий энергогигант подал в суд на «Газпром» из-за отсутствия поставок

Немецкая энергетическая компания RWE начала арбитражное разбирательство против российской нефтегазовой компании «Газпром» для возмещения ущерба за перебои с газом. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на компанию ФРГ.

«Российская газовая компания "Газпром" должна быть готова к новым искам о возмещении ущерба со стороны Германии. Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" за срыв сроков поставки газа», – заявляет издание.

Отметим, что ранее немецкий импортер газа Uniper уже подавал на жалобу в международный арбитражный суд на «Газпром экспорт» по схожей претензии. Компания предъявляет требования о компенсации убытков, понесенных в связи с тем, что «Газпром экспорт» не поставил с июня определённый объём газа.