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1 час назад

Немецкий энергогигант подал в суд на «Газпром» из-за отсутствия поставок

Елена Прошина

Немецкая энергетическая компания RWE начала арбитражное разбирательство против российской нефтегазовой компании «Газпром» для возмещения ущерба за перебои с газом. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на компанию ФРГ.

Немецкий энергогигант подал в суд на «Газпром» из-за отсутствия поставок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российская газовая компания "Газпром" должна быть готова к новым искам о возмещении ущерба со стороны Германии. Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" за срыв сроков поставки газа», – заявляет издание.

Отметим, что ранее немецкий импортер газа Uniper уже подавал на жалобу в международный арбитражный суд на «Газпром экспорт» по схожей претензии. Компания предъявляет требования о компенсации убытков, понесенных в связи с тем, что «Газпром экспорт» не поставил с июня определённый объём газа.

Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что респубилка прекратит импорт российского газа.

Компании,Андрей Спыну,Газпром,
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