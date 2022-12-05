Одежда H&M появилась на российском маркетплейсе

Одежда популярного шведского бренда H&M, магазины которого закрылись в РФ в ноябре 2022 года, появилась в продаже на сайте популярного российского маркетплейса.

Фото: Alexey Malgavko / Reuters Alexey Malgavko / Reuters

Так, в настоящий момент по запросу «H&M» интернет-магазин выдает больше 1000 товаров. Среди них мужская, женская и детская одежда, нижнее белье, обувь и аксессуары. Стоимость товаров начинается от 299 рублей и доходит до 18 049 рублей за предметы верхней одежды.

При этом под некоторыми категориями товаров указано, что доставка в пункт выдачи заказов может быть осуществлена уже через день после покупки, а некоторые позиции покупателям придется ждать до месяца, так как вещи будут доставляться из-за рубежа.