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4 часа назад

Одежда H&M появилась на российском маркетплейсе

Мослента

Одежда популярного шведского бренда H&M, магазины которого закрылись в РФ в ноябре 2022 года, появилась в продаже на сайте популярного российского маркетплейса.

Одежда H&M появилась на российском маркетплейсе
Фото: Alexey Malgavko / ReutersAlexey Malgavko / Reuters

Так, в настоящий момент по запросу «H&M» интернет-магазин выдает больше 1000 товаров. Среди них мужская, женская и детская одежда, нижнее белье, обувь и аксессуары. Стоимость товаров начинается от 299 рублей и доходит до 18 049 рублей за предметы верхней одежды.

При этом под некоторыми категориями товаров указано, что доставка в пункт выдачи заказов может быть осуществлена уже через день после покупки, а некоторые позиции покупателям придется ждать до месяца, так как вещи будут доставляться из-за рубежа.

Ранее россияне отреагировали на закрытие последнего магазина H&M в Москве.

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