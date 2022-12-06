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5 часов назад

Munz Group выйдет в сегмент одежды

Sostav.ru

Крупный производитель обуви Munz Group (оператор розничных сетей Thomas Munz и Salamander) планирует запустить линейки одежды под собственными торговыми марками. Запуск первой мини-коллекции Thomas Munz планируется весной 2023 года, Salamander — осенью 2023 года, сообщает «Коммерсант».

Производитель обуви Munz Group расширит бизнес
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Компания планирует открытие магазинов нового формата с одеждой, обувью и аксессуарами собственных торговых марок и международных брендов на площадях от 400 м2. Коллекции в среднем ценовом сегменте Thomas Munz и Salamander представят уже в следующем году. Также Munz Group начала разработку одежды под брендами Briggs, Lolli I Polli и О2.

Ритейлер рассчитывает заместить на рынке товары уходящих из России западных компаний. Однако эксперты предупреждают, что в одежном ритейле высокая конкуренция. Так, расширять свой ассортимент в частности, начали обувные бренды Rendez-Vous, Ralf Ringer, Abricot. О запуске новых проектов задумываются и российские одежные ритейлеры.

Директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров согласен, что после ухода части международных fashion-брендов в России усилился тренд на мультибрендовые и мультиформатные магазины с увеличенной площадью. Поэтому решение протестировать новый формат он считает логичным.

По данным Fashion Consulting Group, начиная с весны 2022 года из России ушли более 70 фэшн-брендов. Продажи одежды российских брендов выросли к ноябрю 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%.

Компании,Михаил Бурмистров,Коммерсант,
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