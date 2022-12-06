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3 часа назад

СМИ: авиакомпании Дальнего Востока перейдут на единый бренд

Лера Букина

Глава дальневосточной «Авроры» Константин Сухоребрик анонсировал переход входящих в компанию перевозчиков на единый бренд, передает РБК.

Авиакомпании Дальнего Востока перейдут на единый бренд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рабочей версией общего названия является Aurora Region. Как пояснил глава компании, это будет продолжение бренда «Авроры» как основы большой региональной дальневосточной авиагруппы.

Согласно закупочной документации «Авроры», за разработку концепции дизайна раскраски воздушных судов с логотипом Aurora Region отвечает московское брендинговое агентство «Пирс 5».

Сухоребрик указал на наличие у компании шести разных предприятий, которые ранее были конкурентами.

«Наша задача — стать одной большой семьей», — подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания Airbus намерена перестать использовать российский титан в течение нескольких месяцев. По словам генерального директора Airbus Defence and Space Михаэля Шолльхорна, компания находится «в процессе отделения от России в вопросе титана». Он отметил, что сейчас Airbus все еще закупает определенный процент российского титана, но руководство находится «на пути к независимости от него».

Компании,Airbus,
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