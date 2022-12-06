Авиакомпании Дальнего Востока перейдут на единый бренд

Рабочей версией общего названия является Aurora Region. Как пояснил глава компании, это будет продолжение бренда «Авроры» как основы большой региональной дальневосточной авиагруппы.

Сухоребрик указал на наличие у компании шести разных предприятий, которые ранее были конкурентами.

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания Airbus намерена перестать использовать российский титан в течение нескольких месяцев. По словам генерального директора Airbus Defence and Space Михаэля Шолльхорна, компания находится «в процессе отделения от России в вопросе титана». Он отметил, что сейчас Airbus все еще закупает определенный процент российского титана, но руководство находится «на пути к независимости от него».