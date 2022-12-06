Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
2 часа назад

ВТБ заявил об идущей из-за рубежа крупнейшей DDoS-атаке на банк

ТАССиещё 1

Техническая инфраструктура ВТБ в настоящее время находится под крупнейшей кибератакой, которая ведется из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

ВТБ заявил о беспрецедентной DDoS-атаке на банк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка", - отмечается в сообщении.

При этом в ВТБ подчеркнули, что системы банка работают в штатном режиме, а данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, так как находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры кредитной организации.

Компании,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители