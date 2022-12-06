ВТБ заявил о беспрецедентной DDoS-атаке на банк

Техническая инфраструктура ВТБ в настоящее время находится под крупнейшей кибератакой, которая ведется из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка", - отмечается в сообщении.
При этом в ВТБ подчеркнули, что системы банка работают в штатном режиме, а данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, так как находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры кредитной организации.