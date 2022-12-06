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1 час назад

Названа дата закрытия всех магазинов Marks & Spencer и Gap в РФ

Лера Букина

Marks & Spencer планирует окончательно уйти с российского рынка до 31 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также появилась информация о скором закрытии всех точек Gap. Подчеркивается, что в настоящее время на этом фоне в магазинах проводят крупную распродажу.

Заменят магазины турецкие бренды Network, Beymen и Mudo. Первые два считаются брендами категории премиум. Например, стоимость женских сумок начинается от 83 тыс. рублей. Mudo по ценам напоминают ушедшие марки из России, такие как Zara и H&M.

Ранее СМИ сообщили, что руководство компании «Стокманн» задумалось об аренде помещений в комплексе «Галерея Актер» на Тверской в Москве, где раньше был флагманский магазин H&M.

Названа возможная замена главному магазину H&M в Москве

Как стало известно, шведский ретейлер H&M закрыл все свои торговые точки в РФ. Данный факт был подтвержден представителями бренда. В общей сложности в стране функционировали 172 магазина данной марки.

В конце ноября «Почта России» сообщила о запуске доставки из известных магазинов и маркетплейсов Европы.

Компании,Почта России,
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