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3 часа назад

РБК: Минпромторг сообщил о возобновлении поставок японских принтеров Kyocera в Россию

Газета.Ruиещё 3

Японский производитель принтеров Kyocera возобновил поставки своей техники в Россию. Об этом свидетельствует то, что Минпромторг исключил наименование компании из списка товаров, разрешенных к импортированию в страну по схеме параллельного импорта, передает РБК.

Японский производитель принтеров возобновил поставки в Россию
Фото: PexelsPexels

Представитель Минпромторга рассказал изданию, что информация о возобновлении поставок была получена от торговых сетей. В каких именно местах начали продавать принтеры, не уточнили.

По данным РБК, в настоящий момент продукцию Kyocera можно приобрести на сайте DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинка».

Kyocera — японская компания, основанная в 1959 году. Она занимается производством кухонной утвари, электронных компонентов, керамических изделий, солнечных батарей, офисного оборудования и других товаров.

Отмечается, что в самой компании опровергли информацию о возобновлении поставок, заявив, что Kyocera лишь «дораспродает остатки со склада».

Ранее сообщалось, что в Минпромторге захотели закрыть для Cisco путь в Россию.

Компании,Cisco,Минпромторг,
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