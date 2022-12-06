В Белоруссии закрылись все магазины H&M Group

Все магазины H&M Group в Белоруссии по состоянию на вторник закрыты. Об этом ТАСС сообщили в головном офисе компании.

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"Все магазины H&M Group в Беларуси закрыты", - говорится в сообщении представителя компании, поступившем в ТАСС.

Сеть H&M в Белоруссии была представлена двумя магазинами в Минске и одним в Гродно. Работа компании в республике была приостановлена в марте. В сентябре магазины открылись для продажи остатков товаров.