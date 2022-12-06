Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
2 часа назад

PepsiCo приготовилась к массовым увольнениям из-за кризиса

Lenta.ruиещё 1

Гигант по производству напитков и снеков PepsiCo приготовилась к массовым увольнениям в американской штаб-квартире, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, и корпоративные документы. В октябре топ-менеджмент компании заявил, что сокращает расходы из-за макроэкономического кризиса.

PepsiCo приготовилась к массовым увольнениям из-за кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседников газеты, сотни рабочих мест будут ликвидированы в штаб-квартире подразделения по производству напитков в Перчейзе, штат Нью-Йорк, а также в подразделении по производству закусок и фасованных продуктов, штаб-квартиры которого расположены в Чикаго и Плано, штат Техас.

В письме, разосланном сотрудникам PepsiCo по корпоративной почте, руководство заявило, что решения направлены «на то, чтобы упростить организацию для более эффективной работы». По данным WSJ, по состоянию на 25 декабря 2021 года в PepsiCo работало около 309 тысяч человек по всему миру, в том числе около 129 тысяч человек в США.

PepsiCo — не первая корпорация, которая решила провести увольнения «белых воротничков» в 2022 году, сохраняя при этом рядовой персонал. В частности, стало известно о планах автоконцерна Ford сократить до 40 процентов сотрудников, а американская компания Amazon уже начала запланированные увольнения в нескольких подразделениях.

Компании,Amazon,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители