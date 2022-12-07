Продавцы Wildberries пожаловались на огромные штрафы

Продавцы, работающие на «Вайлдберриз», увидели в еженедельном отчёте крупные штрафы. Компания наказала их за якобы неверные габариты товара, пишет «Фонтанка». В чате предпринимателей, столкнувшихся проблемой, состоят 600 человек. Некоторые получили штрафы на сотни тысяч рублей.
Служба поддержки Wildberries сообщила продавцам, что проблема возникла из-за сбоя, жалобы обрабатываются в ручном режиме.
В пресс-службе компании рассказали изданию, что получили несколько десятков жалоб. В «Вайлдберриз» утверждают, что продавцы случайно или намеренно занижали габариты своих товаров, чтобы получить более низкие тарифы на логистику. Однако на складе товары выборочно измеряют и отправляют по фактическим размерам, а продавцу выставляется доплата.
«По всем поступившим в компанию обращениям производится проверка, и в случае выявления несоответствия будет сделан перерасчет», — пообещали в Wildberries.
Ранее Wildberries повысила стоимость регистрации для продавцов в три раза — до 30 тысяч ₽.