Продавцы Wildberries пожаловались на огромные штрафы

Продавцы, работающие на «Вайлдберриз», увидели в еженедельном отчёте крупные штрафы. Компания наказала их за якобы неверные габариты товара, пишет «Фонтанка». В чате предпринимателей, столкнувшихся проблемой, состоят 600 человек. Некоторые получили штрафы на сотни тысяч рублей.

В пресс-службе компании рассказали изданию, что получили несколько десятков жалоб. В «Вайлдберриз» утверждают, что продавцы случайно или намеренно занижали габариты своих товаров, чтобы получить более низкие тарифы на логистику. Однако на складе товары выборочно измеряют и отправляют по фактическим размерам, а продавцу выставляется доплата.