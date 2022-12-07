ВТБ договорился с ЦБ по условиям покупки банка «Открытие»

ВТБ договорился с Центробанком (ЦБ) об условиях покупки банка «Открытие». Валютный регулятор продаст «Открытие» банку ВТБ «почти за капитал», сообщает издание Frank Media со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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«Сделка (по приобретению банка «Открытие» со стороны ВТБ. — «Газета.Ru») пройдет с максимальным для российского рынка мультипликатором — «ФК Открытие» будет продан почти за капитал <....> К 30 ноября оценка стоимости «Открытия» изменилась и «Деловые решения и технологии» снизили ее до 328-374 млрд руб», — говорится в материале.

О завершении сделки стороны должны объявить в ближайшее время. Ее сумма будет чуть выше середины диапазона рыночной стоимости «Открытия» по состоянию на конец последнего месяца осени, уточнил один из собеседников издания. При этом другой источник отметил, что конфигурация сделки претерпела сильные изменения, согласно которым ВТБ задействует в соглашении облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 100 млрд рублей, уточняется в статье.

«Бизнес «Открытия» будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившуюся лицензию она, вероятнее всего, сдаст <....> Судьба членов правления почти решена: их полномочия истекают в конце 2022 года и группа не хотела бы их продлять», — заключается в заметке.