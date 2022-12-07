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21 минуту назад

Фирмы Трампа признаны виновными по делу о налоговом мошенничестве

Лера Букина

Две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании были признаны виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, сообщает CNN.

Фирмы Трампа признаны виновными по делу о налоговом мошенничестве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Решение принял суд присяжных Манхэттена.

По данным канала, Trump Corp. и Trump Payroll Corp. имеют отношение к схеме обмана налоговых органов США. Причем, как отмечается, это длилось 15 лет. Организации признали виновными по всем обвинениям, которые были им предъявлены.

Примечательно, что руководителю фирм и бывшему главе государства и его родственникам не предъявили никаких обвинений.

Окружной прокуратурой Манхэттена были выдвинуты обвинения против Trump Organization, ее финансового директора Аллена Вайссельберга и Trump Payroll Corporation летом прошлого года.

Трамп оставил должность гендиректора Trump Organization в 2017 году после того, как он был избран главой страны. Он указывал на наличие политических мотивов в данном деле.

Компании,Дональд Трамп,
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