Фирмы Трампа признаны виновными по делу о налоговом мошенничестве

Две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании были признаны виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, сообщает CNN.
Решение принял суд присяжных Манхэттена.
По данным канала, Trump Corp. и Trump Payroll Corp. имеют отношение к схеме обмана налоговых органов США. Причем, как отмечается, это длилось 15 лет. Организации признали виновными по всем обвинениям, которые были им предъявлены.
Примечательно, что руководителю фирм и бывшему главе государства и его родственникам не предъявили никаких обвинений.
Окружной прокуратурой Манхэттена были выдвинуты обвинения против Trump Organization, ее финансового директора Аллена Вайссельберга и Trump Payroll Corporation летом прошлого года.
Трамп оставил должность гендиректора Trump Organization в 2017 году после того, как он был избран главой страны. Он указывал на наличие политических мотивов в данном деле.