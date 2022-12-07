Фирмы Трампа признаны виновными по делу о налоговом мошенничестве

Две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании были признаны виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, сообщает CNN.

Решение принял суд присяжных Манхэттена.

По данным канала, Trump Corp. и Trump Payroll Corp. имеют отношение к схеме обмана налоговых органов США. Причем, как отмечается, это длилось 15 лет. Организации признали виновными по всем обвинениям, которые были им предъявлены.

Примечательно, что руководителю фирм и бывшему главе государства и его родственникам не предъявили никаких обвинений.

Окружной прокуратурой Манхэттена были выдвинуты обвинения против Trump Organization, ее финансового директора Аллена Вайссельберга и Trump Payroll Corporation летом прошлого года.