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1 час назад

«Вкусно - и точка» объявила о запуске доставки

Лера Букина

Сеть ресторанов «Вкусно - и точка» объявила о запуске доставки в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Вкусно – и точка» запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что к проекту подключены «Яндекс Еда» и Delivery Club. Курьеры данных сервисов начали осуществлять доставку еды данного бренда с 7 декабря.

Пока сервис доступен из ограниченного количества предприятий сети. В столице вывозить еду начнут из 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге - из 27. Подчеркивается, что услуга появится во всех заведениях сети столицы до конца зимы, а в Санкт Петербурге - к середине декабря.

Кроме того, сообщается о расширении зоны доставки в регионах. Услугу запустили в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах.

Ранее сеть «Вкусно – и точка» анонсировала запуск с 12 декабря продаж детских наборов «Кидз Комбо» - аналога «Хэппи Мил». В качестве подарка в наборы войдут книги с головоломками.

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