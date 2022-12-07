Владелец KFC в России готов продать бизнес за 100 млн евро

Владелец ресторанной сети KFC AmRest рассматривает возможность продажи бизнеса российской компании не менее чем за 100 млн евро. Об этом сообщает издание Reuters.

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«Мадридский ресторанный оператор AmRest заявил, что согласился продать свой ресторанный бизнес KFC в России за 104,48 млн долларов», — пишет издание.

Отмечается, что продажа бизнеса планируется российской ресторанно-развлекательной компании Almira. Авторы материала подчеркивают, что до начала спецоперации Россия имела статус одного из основных рынков для сети KFC.