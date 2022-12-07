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3 часа назад

Владелец KFC в России готов продать бизнес за 100 млн евро

Ura.Ru

Владелец ресторанной сети KFC AmRest рассматривает возможность продажи бизнеса российской компании не менее чем за 100 млн евро. Об этом сообщает издание Reuters.

Владелец KFC в России готов продать бизнес за 100 млн евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мадридский ресторанный оператор AmRest заявил, что согласился продать свой ресторанный бизнес KFC в России за 104,48 млн долларов», — пишет издание.

Отмечается, что продажа бизнеса планируется российской ресторанно-развлекательной компании Almira. Авторы материала подчеркивают, что до начала спецоперации Россия имела статус одного из основных рынков для сети KFC.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Yum! Brands, владеющая примерно 70 ресторанами KFC в России, продала все свои активы. Покупатель активов Yum! Brands гарантировал сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников.

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