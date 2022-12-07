«Силу Сибири» в Китае дотянули до конечного пункта в Шанхае

Газовая магистраль «Сила Сибири» на территории Китая достигла конечного пункта в Шанхае на востоке страны. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

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Сообщается об официальной сдаче участка газопровода Тайань-Тайсин в эксплуатацию.

Принимающая российский газ трубопроводная система начинается в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в мегаполисе Шанхай. Она пересекает девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения.

Суммарная протяженность системы в КНР - 5111 км, из которых 3371 км удалось построить, а 1740 км уже были в эксплуатации.

Агентство отмечает, что российский газ поставляют в три провинции на северо-востоке Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы.