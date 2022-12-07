Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
3 часа назад

Владелец KFC в России хочет продать бизнес за 100 млн евро

Елена Прошина

Владелец сети ресторанов быстрого питания KFC AmRest собирается продать бизнес российской компании не дешевле, чем за 100 миллионов евро. Об этом сообщает Reuters.

Владелец KFC в России хочет продать бизнес за 100 млн евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мадридский ресторанный оператор AmRest заявил, что согласился продать свой ресторанный бизнес KFC в России за 104,48 млн долларов», – сообщает источник.

Продажу бизнеса планирует российская ресторанно-развлекательная компании Almira. При этом издание подчеркивает, что до начала СВО Россия была одним из основных рынков для KFC.

О продаже российского отделения KFC стало известно в конце октября. Тогда же появилась информация, что сеть ресторанов снова откроется в России, но уже под брендом Rostic's.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители