Владелец KFC в России хочет продать бизнес за 100 млн евро

Владелец сети ресторанов быстрого питания KFC AmRest собирается продать бизнес российской компании не дешевле, чем за 100 миллионов евро. Об этом сообщает Reuters.

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«Мадридский ресторанный оператор AmRest заявил, что согласился продать свой ресторанный бизнес KFC в России за 104,48 млн долларов», – сообщает источник.

Продажу бизнеса планирует российская ресторанно-развлекательная компании Almira. При этом издание подчеркивает, что до начала СВО Россия была одним из основных рынков для KFC.