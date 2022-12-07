МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Опубликован шорт-лист "Премии Рунета - 2022", в финал вышли по 10 претендентов в более 10 номинациях, а всего было подано более 1 тыс. заявок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

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"Объявлен шорт-лист Премии Рунета - престижной награды российской интернет-отрасли, которая в этом году будет вручена уже в 19-й раз. <...> Шорт-лист Премии Рунета сформирован на основании голосования экспертного клуба", - сообщили в пресс-службе.

По правилам экспертного голосования, в каждой номинации в финал выходят по 10 организаций и проектов, которые набрали наибольшее количество голосов, пояснили в РАЭК. Всего на премию в этом году было подано 1 135 работ. Ознакомиться с шорт-листом можно на сайте премии.

В этом году эксперты выбирают лауреатов в номинациях: "Государство и общество", "Экономика и бизнес", "Здоровье и отдых", "Наука, технологии и инновации", "Образование и кадры", "СМИ и массовые коммуникации", "Путешествия по .РФ", "Подкасты и цифровой контент", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Народов много - родина одна", "Культурные проекты в сети". Наряду с экспертным проходит народное голосование в трех номинациях: "Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях", "Лучший блогер Рунета" и "Лучшие социальные проекты в Рунете".

В пресс-службе РАЭК напомнили, что уже второй год четвертого лауреата в основных номинациях определяет искусственный интеллект (ИИ). "Алгоритм учитывает историю трафика, цитирования, характер отзывов и новостей. Далее оргкомитет сравнивает выбор ЭС (экспертов - прим. ТАСС) и ИИ и присуждает отдельную статуэтку, если выбор ИИ отличается от выбора ЭС", - пояснили в пресс-службе.

ТАСС - информационный партнер премии.

О премии

Премия Рунета - ежегодная награда лучшим компаниям и их проектам, а также мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет - это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлен как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года.