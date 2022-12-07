Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
30 минут назад

Минторг США добавил в черный список 10 компаний РФ

Москва24иещё 3

Минторг США добавил в свой черный список 24 иностранные организации, 10 из которых расположены в России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Федерального реестра.

США ввели новые санкции против России
Фото: ТАССТАСС

В Вашингтоне отметили, что организации из списка ведут деятельность, направленную против национальной безопасности или политических интересов страны.

Ограничения коснулись, в частности, производителей компьютерного оборудования Kraftway и микросхем АО "ПКК Миландр". Кроме того, в список попали компании из Латвии, Пакистана, ОАЭ, Сингапура и Швейцарии.

Ранее Вашингтон расширил антироссийские санкции. В список попали два человека, связанные с ЧВК "Вагнер", и две компании.

Санкции против России захотели изменить

Ограничения также коснулись иранской компании Shahed Aviation Industries Research Center, которая является производителем беспилотников "Шахед".

Компании,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители