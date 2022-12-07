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3 часа назад

Хинштейн призвал Wildberries соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Елена Прошина

Маркетплейс Wildberriess начал снимать с продажи книги с пропагандой ЛГБТ после просьбы главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Об этом политик сам сообщил у себя в Telegram-канале.

Ранее Хинштейн призвал своих подписчиков сообщать ему о нарушениях законов о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Получил уже более 100 писем. Больше всего жалоб на Wildberries, где по-прежнему открыто продолжает продаваться ЛГБТ-литература», — написал он.

Глава комитета Госдумы по информполитике отметил, что проверил поступившую к нему информацию и она оказалась правдивой. Сразу после этого он связался с руководством Wildberries и призвал соблюдать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. По его словам, в маркетплейсе ему пообещали, что «уже сегодня начнут снимать с продаж подобные "книги"».

Накануне Хинштейн также призвал соблюдать закон о пропаганде ЛГБТ руководство Ozon.

Компании,Александр Хинштейн,Госдума,
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