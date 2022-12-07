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3 часа назад

Илон Маск больше не самый богатый человек мира

Елена Прошина

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потерял своё лидерство в списке самых богатых людей на Земле. Теперь это звание принадлежит владельцу производителя предметов роскоши LVMH Бернару Арно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

Илон Маск больше не самый богатый человек мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно подсчётам, состояние Илона Маска на сегодняшний день оценивается в 184,6 миллиарда долларов. В это время состояние Арно насчитывает уже 185,1 миллиарда долларов. Его компания LVMH известна своими предметами роскоши, которые выходят под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира компании расположена в Париже.

Ранее стало известно, что Илон Маск оборудовал офис Twitter спальными местами.

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