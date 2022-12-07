Илон Маск больше не самый богатый человек мира

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потерял своё лидерство в списке самых богатых людей на Земле. Теперь это звание принадлежит владельцу производителя предметов роскоши LVMH Бернару Арно . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

Согласно подсчётам, состояние Илона Маска на сегодняшний день оценивается в 184,6 миллиарда долларов. В это время состояние Арно насчитывает уже 185,1 миллиарда долларов. Его компания LVMH известна своими предметами роскоши, которые выходят под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира компании расположена в Париже.