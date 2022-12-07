Ушедший из РФ Mothercare может открыться в стране под новым названием

Ретейлер «МФК Джамилько», выкупивший компанию-франчайзи магазинов бренда Mothercare, который ушел из России, подал заявку на регистрацию товарного знака Motherbear. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы «Спарк».
При этом в агентстве отметили, что в декабре «МФК Джамилько» подал заявки на регистрацию не одного, а нескольких товарных знаков. Среди них Motherbear, Kidstudio, Wonderkid и Wearkids.
Российская компания вступила в права владения «Монэкс трейдинг», управляющей по франшизе магазинами брендов Mothercare и Victoria's Secret, в середине ноября. В конце этого месяца открылись первые точки сети, но без названия.
Ретейлер «МФК Джамилько» является старейшим игроком на российском рынке люксового ритейла. В портфель компании входят марки St-James, Salvatore Ferragamo, New Balance, DKNY, Juicy Couture, Timberland и другие. Сеть имеет 150 торговых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.