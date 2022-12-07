Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
2 часа назад

Ушедший из РФ Mothercare может открыться в стране под новым названием

Елена Прошина

Ретейлер «МФК Джамилько», выкупивший компанию-франчайзи магазинов бренда Mothercare, который ушел из России, подал заявку на регистрацию товарного знака Motherbear. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы «Спарк».

Ушедший из РФ Mothercare может открыться в стране под новым названием
Фото: ТАССТАСС

При этом в агентстве отметили, что в декабре «МФК Джамилько» подал заявки на регистрацию не одного, а нескольких товарных знаков. Среди них Motherbear, Kidstudio, Wonderkid и Wearkids.

Российская компания вступила в права владения «Монэкс трейдинг», управляющей по франшизе магазинами брендов Mothercare и Victoria's Secret, в середине ноября. В конце этого месяца открылись первые точки сети, но без названия.

Ретейлер «МФК Джамилько» является старейшим игроком на российском рынке люксового ритейла. В портфель компании входят марки St-James, Salvatore Ferragamo, New Balance, DKNY, Juicy Couture, Timberland и другие. Сеть имеет 150 торговых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители