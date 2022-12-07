Ушедший из РФ Mothercare может открыться в стране под новым названием

Ретейлер «МФК Джамилько», выкупивший компанию-франчайзи магазинов бренда Mothercare, который ушел из России, подал заявку на регистрацию товарного знака Motherbear. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы «Спарк».

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При этом в агентстве отметили, что в декабре «МФК Джамилько» подал заявки на регистрацию не одного, а нескольких товарных знаков. Среди них Motherbear, Kidstudio, Wonderkid и Wearkids.

Российская компания вступила в права владения «Монэкс трейдинг», управляющей по франшизе магазинами брендов Mothercare и Victoria's Secret, в середине ноября. В конце этого месяца открылись первые точки сети, но без названия.