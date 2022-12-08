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1 час назад

Mash: в США заподозрили Тинькова в мошенничестве

Лера Букина

Власти США считают, что предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков замешан в мошеннической схеме при продаже активов. Об этом сообщает Mash.

Mash: в США заподозрили Тинькова в мошенничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным интернет-издания, все денежные средства миллиардера, выведенные из РФ, арестуют. Отмечается, что бизнесмен мог выводить свои российские миллиарды под прикрытием продажи активов.

Тиньков ранее проинформировал о своем решении отказаться от гражданства РФ. Однако позднее пост пропал из социальной сети. Тиньков заявил, что он исчез «загадочным образом».

Mash также отмечает, что Тиньков отказался и от гражданства США по причине «полумиллиардного долларового штрафа от налоговиков».

«Мне интересно, когда уже наши олигархи поймут: что бы они не делали — отказывались бы от России, от гражданства, отдавали бы свои миллионы и миллиарды на «благие» цели — доверять им уже там не будут, и выходцы из «Альфа-групп» тому яркий пример», — заявил адвокат Александр Добровинский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Тинькова и основателя британского финтех-стартапа Revolut Николая Стронского отказаться от российского гражданства. Так, по словам представителя Кремля, у бизнесменов есть такое право, в стране они фактически лишились бизнеса.

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