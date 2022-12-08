Mash: в США заподозрили Тинькова в мошенничестве

«Мне интересно, когда уже наши олигархи поймут: что бы они не делали — отказывались бы от России, от гражданства, отдавали бы свои миллионы и миллиарды на «благие» цели — доверять им уже там не будут, и выходцы из «Альфа-групп» тому яркий пример», — заявил адвокат Александр Добровинский.