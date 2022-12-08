Составлен рейтинг самых богатых в мире семей

Самой богатой в мире призвана семья президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Ее состояние оценивается в 300 миллиардов долларов, пишет британское издание The Times.
Основу богатства Аль Нахайянов составляют доходы от торговли энергоресурсами, а также грамотная инвестполитика – вложение средств в рынки недвижимости и различные компании.
В частности, семье из Абу-Даби принадлежит компания Royal Group. В ней трудятся свыше 27 тысяч человек, они задействованы в самых разных сферах. Кроме того, семейству принадлежат доли в английском ФК «Манчестер Сити», в американской компании SpaceX, а также модном доме Savage x Fenty.
Второе место в рейтинге заняла американская семья Уолтон, которая владеет сетью магазинов Walmart (224,5 миллиарда долларов). Далее в списке расположились семья Марс, основатели одноименной кондитерской компании (160 миллиардов долларов), управляющая промышленным конгломератом Koch Industries семья Кох (128,8 миллиарда долларов), а также королевская семья Саудовской Аравии (105 миллиардов долларов).
Напомним, накануне стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск уступил первое место в списке самых состоятельных людей на планете. Рейтинг возглавил владелец производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно.