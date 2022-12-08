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4 часа назад

Составлен рейтинг самых богатых в мире семей

Мир24иещё 4

Самой богатой в мире призвана семья президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Ее состояние оценивается в 300 миллиардов долларов, пишет британское издание The Times.

Составлен рейтинг самых богатых в мире семей
Фото: ТАССТАСС

Основу богатства Аль Нахайянов составляют доходы от торговли энергоресурсами, а также грамотная инвестполитика – вложение средств в рынки недвижимости и различные компании.

В частности, семье из Абу-Даби принадлежит компания Royal Group. В ней трудятся свыше 27 тысяч человек, они задействованы в самых разных сферах. Кроме того, семейству принадлежат доли в английском ФК «Манчестер Сити», в американской компании SpaceX, а также модном доме Savage x Fenty.

Второе место в рейтинге заняла американская семья Уолтон, которая владеет сетью магазинов Walmart (224,5 миллиарда долларов). Далее в списке расположились семья Марс, основатели одноименной кондитерской компании (160 миллиардов долларов), управляющая промышленным конгломератом Koch Industries семья Кох (128,8 миллиарда долларов), а также королевская семья Саудовской Аравии (105 миллиардов долларов).

Напомним, накануне стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск уступил первое место в списке самых состоятельных людей на планете. Рейтинг возглавил владелец производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно.

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