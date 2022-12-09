Сеть «Верный» откажется от продажи продукции компании Mars

Торговая сеть «Верный» в течение нескольких недель уберет из ассортимента всю продукцию американской компании Mars. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение представителя ритейлера.

По словам собеседника издания, речь идет о шоколадных батончиках, драже и жевательной резинке.

Представитель «Верного» объяснил, что продукцию Mars поставляют в сеть «Верный» «на дискриминационных условиях»: на 11% дороже, чем другим ритейлерам. Он не уточнил, кто из конкурентов сети получает продукцию по более низкой цене. По его словам с руководством Mars вели переговоры, но компания не пошла на снижение цен

В середине марта сообщалось, что компания Mars прекращает инвестировать в бизнес на территории России и импортировать или экспортировать продукцию.