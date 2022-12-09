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2 часа назад

"Верный" через несколько недель откажется от продажи продукции американской компании Mars

Газета.Ruиещё 1

Торговая сеть «Верный» в течение нескольких недель уберет из ассортимента всю продукцию американской компании Mars. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение представителя ритейлера.

Сеть «Верный» откажется от продажи продукции компании Mars
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседника издания, речь идет о шоколадных батончиках, драже и жевательной резинке.

Представитель «Верного» объяснил, что продукцию Mars поставляют в сеть «Верный» «на дискриминационных условиях»: на 11% дороже, чем другим ритейлерам. Он не уточнил, кто из конкурентов сети получает продукцию по более низкой цене. По его словам с руководством Mars вели переговоры, но компания не пошла на снижение цен

В середине марта сообщалось, что компания Mars прекращает инвестировать в бизнес на территории России и импортировать или экспортировать продукцию.

Во второй половине июля газета «Коммерсантъ» написала, что американская Mars столкнулась со сложностями поставок жвачки под брендом Orbit на российский рынок. По данным источника издания в рознице, на тот момент компания не отгружала новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов.

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