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2 часа назад

«Газпром» установил рекорд по поставкам природного газа в КНР

Илья Родин

«Газпром» в среду, 7 декабря, установил рекорд по суточным поставкам в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что поставки газа в Китай осуществляются по ранее утвержденному графику на 2022 год. Вместе с тем, когда китайская сторона запросила увеличение объема поставок, россияне пошли навстречу.

Цены на газ в Европе взлетели после заявления «Газпрома»

В «Газпроме» подчеркнули, что превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств компании составило 16,1%.

В пресс-службе напомнили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Компании,Газпром,
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