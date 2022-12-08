«Газпром» в среду, 7 декабря, установил рекорд по суточным поставкам в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что поставки газа в Китай осуществляются по ранее утвержденному графику на 2022 год. Вместе с тем, когда китайская сторона запросила увеличение объема поставок, россияне пошли навстречу.

В «Газпроме» подчеркнули, что превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств компании составило 16,1%.