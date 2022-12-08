В России начали работу пришедшие на смену Lush магазины

Пришедшие на смену британской сети Lush магазины косметического бренда Oomph открылись в России 8 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».
Информацию о начале работы точек агентство подтвердило самостоятельно и в самой компании. В Oomph отметили, что 8 декабря в РФ открылись все магазины, в том числе флагманский, который находится в Москве на Тверской улице.
Кроме того один из сотрудников бренда заявил, что весь ассортимент косметики сети производится в Домодедово.
Напомним, что об уходе из России из-за проблем с поставками Lush заявила в июле.
Позже, в ноябре, российский партнер компании из России Дмитрий Азаров сообщил, что в начале декабре на месте ушедшего бренда откроется Oomph, специализирующаяся на продаже косметики ручной работы.