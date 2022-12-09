«Ъ» узнал об объединении сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» под общим брендом

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет свои торговые сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на операционного директора ретейлера Сергея Ли.

По его словам, введение общего бренда продиктовано целью повышения экономической эффективности бизнеса и оптимизации инвестиций. В компании рассчитывают привлечь новых покупателей и увеличить посещаемость на 10–15%.

Первые точки под брендом «Эльдорадо + М.Видео» уже запущены в Тольятти и Рязани. Также группа сливает программы лояльности и объединяет в магазинах сток техники.

«Объединение брендов по ряду направлений, включая IT, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций. По итогам пилотного периода мы примем решение о масштабировании нового формата», — подчеркнул Сергей Ли.

Он добавил, что в результате объединения брендов группа закроет часть магазинов. Это произойдет в торговых центрах, где «М.Видео» и «Эльдорадо» присутствуют одновременно.