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1 час назад

«Ъ» узнал об объединении сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» под общим брендом

BFM.RUиещё 1

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет свои торговые сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на операционного директора ретейлера Сергея Ли.

По его словам, введение общего бренда продиктовано целью повышения экономической эффективности бизнеса и оптимизации инвестиций. В компании рассчитывают привлечь новых покупателей и увеличить посещаемость на 10–15%.

Первые точки под брендом «Эльдорадо + М.Видео» уже запущены в Тольятти и Рязани. Также группа сливает программы лояльности и объединяет в магазинах сток техники.

«Объединение брендов по ряду направлений, включая IT, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций. По итогам пилотного периода мы примем решение о масштабировании нового формата», — подчеркнул Сергей Ли.

Он добавил, что в результате объединения брендов группа закроет часть магазинов. Это произойдет в торговых центрах, где «М.Видео» и «Эльдорадо» присутствуют одновременно.

«М.Видео» выкупила «Эльдорадо» в марте 2018 года за 45,5 млрд руб. В настоящий момент у группы 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах.

Компании,Сергей Ли,М.Видео,Коммерсант,
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