Segezha Group полностью прекратила поставки в Европу

Segezha Group (входит в АФК "Система") на данный момент полностью прекратила поставки в Европу, перенаправила большинство объемов в Азию и Египет, рассказал журналистам президент компании Михаил Шамолин.

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Компания, в частности, поставляла в Европу фанеру и другие пиломатериалы.

"На сегодняшний день рынок закрыт полностью, 100%", - ответил Шамолин на вопрос о том, поставляет ли компания сейчас что-то в Европу.

Большинство этих объемов удалось перенаправить в Азию и Египет, сказал он.

"Удалось перенаправить, но с потерей маржинальности", - отметил Шамолин.