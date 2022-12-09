Акции «КазМунайГаз» выросли почти на 6% в первый день после IPO

Публичное размещение (IPO) акций лидера нефтегазового сектора Казахстана и одной из стратегических государственных компаний страны «КазМунайГаз» вызвало ажиотаж и стало крупнейшим в истории фондового рынка Казахстана. С чем это связано и почему интересно российским инвесторам?

Фото: Пресс-служба «КазМунайГаз» Пресс-служба «КазМунайГаз»

IPO «КазМунайГаза» было проведено в Казахстане с 9 ноября по 2 декабря. Россияне также могли подавать заявки через казахстанского брокера Freedom Finance Global. 8 декабря стартовали торги акциями «КазМунайГаза» на казахстанских биржах AIX и KASE и на СПБ Бирже под тикером KMG@KT, где бумаги можно приобрести уже по рыночной цене.

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В итоге в ходе размещения было получено свыше 129 тысяч заявок, а общий объем IPO составил 154 млрд тенге ($330 млн). При этом часть заявок была удовлетворена не в полном объеме, чтобы не допустить концентрации большой доли акций у отдельных инвесторов. Всего было продано 18 303 584 простых акций «КазМунайГаза», что составило 3% от общего количества размещенных акций компании.

Более 95% инвесторов было из Казахстана. Однако иностранные институциональные и розничные инвесторы из более чем 30 стран также получили часть акций. В рамках IPO стоимость одной ценной бумаги компании составила 8406 тенге, или около 1100 рублей. В первый день торгов котировки доходили до 8910 тенге, что составило почти 6% доходности.

Несмотря на то, что акции можно было продать в первый же день вторичных торгов, инвесторы не стали этого делать. Котировки «КазМунайГаза» росли на протяжении всего дня. Аналитики Freedom Finance Global считают, что акции «КазМунайГаза» могут вырасти на 52% в течение следующих 6–12 месяцев.

Эксперты обратили внимание и на то, что, несмотря на падение фондовых бирж в этом году, казахстанский рынок сумел выкупить акций «КазМунайГаза» более чем на $315 млн, что является новым рекордом для локального рынка IPO.

«Также особенно важно, что половина объема была выкуплена физическими лицами, что, несомненно, даст толчок для дальнейшего развития фондового рынка Казахстана», - отметили они.