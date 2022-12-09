В ЕС раскрыли план по конфискации активов «российских олигархов»

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил о планах по конфискации активов «российских олигархов» в Евросоюзе. Он подчеркнул, что это будет происходить на основании уголовной ответственности за обход рестрикций против РФ, передает ТАСС.

С таким заявлением Рейндерс выступил по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

По его словам, ситуация на Украине станет ключевой темой обсуждения. Еврокомиссар сообщил о намерении представить министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций.

«У нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», - подчеркнул Рейндерс.

Среди других тем для обсуждения - способы привлечения к ответственности «лиц, ответственных за военные преступления на Украине».