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2 часа назад

В ЕС раскрыли план по конфискации активов «российских олигархов»

Лера Букина

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил о планах по конфискации активов «российских олигархов» в Евросоюзе. Он подчеркнул, что это будет происходить на основании уголовной ответственности за обход рестрикций против РФ, передает ТАСС.

В ЕС раскрыли план по конфискации активов «российских олигархов»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С таким заявлением Рейндерс выступил по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

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По его словам, ситуация на Украине станет ключевой темой обсуждения. Еврокомиссар сообщил о намерении представить министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций.

«У нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», - подчеркнул Рейндерс.

Среди других тем для обсуждения - способы привлечения к ответственности «лиц, ответственных за военные преступления на Украине».

Как заявила ранее газета The Wall Street Journal, представители Евросоюза пришли к тому, что не способны конфисковать замороженные активы Банка России в связи с действием международного принципа государственного иммунитета.

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