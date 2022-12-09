Запустить обновленные магазины Zara под новым брендом и управлением могут уже предстоящей весной – с марта. При этом допускается, что торговые точки откроются до сентября, заявила ТАСС директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

По ее словам, сначала магазины заработают в столице, а затем – в Санкт-Петербурге и других городах. До осени начнут функционировать все магазины, полагает специалист.

Цветкова отметила, что сейчас деталей по открытию слишком мало. Однако, как уточнила она, магазины, вероятно, сохранят категорию фаст фэшн (от англ. - быстрая мода).

Ранее испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая является владельцем брендов Zara и Bershka, договорилась о продаже своего бизнеса в России группе Daher.