Сеть «Верный» откажется от продажи продукции компании Mars

В пресс-службе ретейлера «Верный» сообщили о планах торговой сети убрать из своего ассортимента всю продукцию американского бренда Mars, передает агентство «Прайм».

Отмечается, что это обусловлено необходимостью избежать закупки продукции «на дискриминационных условиях».

Подчеркивается, что данные товары исчезнут в течение нескольких недель. Речь идет о шоколадных батончиках, шоколадном драже, жевательной резинке и других сладостях. В сообщении говорится, что «Верный» приобретал товары по более высокой цене, чем другие сети.

«Mars продавал сети свою продукцию на дискриминационных условиях – "Верный" по контракту покупал товары на 11% дороже, чем некоторые ретейлеры», — указала пресс-служба.

Также отмечается, что руководство компании обсуждала данный вопрос с Mars, однако производитель не стал предлагать снижения стоимости. В компании добавили, что переговоры зашли в тупик.