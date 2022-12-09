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43 минуты назад

Крупная сеть отказалась продавать товары бренда Mars

Лера Букина

В пресс-службе ретейлера «Верный» сообщили о планах торговой сети убрать из своего ассортимента всю продукцию американского бренда Mars, передает агентство «Прайм».

Сеть «Верный» откажется от продажи продукции компании Mars
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что это обусловлено необходимостью избежать закупки продукции «на дискриминационных условиях».

Подчеркивается, что данные товары исчезнут в течение нескольких недель. Речь идет о шоколадных батончиках, шоколадном драже, жевательной резинке и других сладостях. В сообщении говорится, что «Верный» приобретал товары по более высокой цене, чем другие сети.

«Mars продавал сети свою продукцию на дискриминационных условиях – "Верный" по контракту покупал товары на 11% дороже, чем некоторые ретейлеры», — указала пресс-служба.

Также отмечается, что руководство компании обсуждала данный вопрос с Mars, однако производитель не стал предлагать снижения стоимости. В компании добавили, что переговоры зашли в тупик.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что у американской корпорации Mars возникли проблемы с производством жевательной резинки Orbit, которая выпускается на площадке компании в Санкт-Петербурге.

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